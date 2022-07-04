الفنانة المصرية عايدة رياض ترفض ربط الفن بانتشار الجريمة

رفضت الفنانة المصرية عايدة رياض ربط الفن بانتشار الجريمة في البلاد، بعد الجرائم الأخيرة التي حدثت ومنها جريمة المنصورة التي أثارت جدلا واسعا في البلاد.

وقالت رياض، في تصريح لموقع "القاهرة 24": الفن له دعوة ورسالة.. والفن ليس له علاقة في انتشار الجريمة كل ده هري وكلام فاضي.. مالناش دعوة بشوية الناس اللي على السوشيال ميديا.. الضرب والقتل موجودين من زمان، لكن ما كانش فيه اسبوت عليه، ومحمد رمضان وغيره مالهمش علاقة".

من جهتها، تحدثت الفنانة المصرية لبنى عبد العزيز عن فكرة تحريم الفن، قائلة إن "تحريم الفن ليست وليد اللحظة، حتى عائلتي رفضوا دخولي مجال التمثيل وخالي ضربني بالقلم بسبب حبي للتمثيل، ولكن الفكرة انتشرت بكثرة مع حكم الإخوان".

وعن القبلات في الأعمال الفنية، علقّت قائلة: "لازم يفهموا إن ده مجرد تمثيل ونفرق بين الفنان والشخصية اللي في العمل الفني، وبعض الدول تصنف الفنان على أنه ضمن طبقة النبلاء في المجتمع".

كما رفض الفنان المصري فتحي عبد الوهاب اتهام الفن بتعليم العنف، قائلا: "لو الحكاية كده هل أول جريمة قتل في التاريخ كان مسلسلات برضه ولا إيه، في حاجة لها علاقة بغرائز البشر وكوامن النفوس البشرية".

وأضاف: "ربنا زي ما حط فينا الشر حط الخير، فكرة أنه بناء على ثقافتك وتربيتك وبيئتك وأخلاقك، بتغلب أنهي جانب واستعدادك لتحمل الضغوط ووعيك للواقع اللي بتعيش فيه، وده مالوش علاقة بالمسلسلات والأفلام".

المصدر: "القاهرة 24"