فيلم "مينيونز" يشعل شباك التذاكر محققا 108.5 مليون دولار

أقبلت العائلات بشدة على مشاهدة فيلم "مينيونز" الجديد في نهاية هذا الأسبوع في دور العرض بأمريكا الشمالية.

وقالت "يونيفرسال بيكتشرز" يوم الأحد إن فيلم "مينيونز: رايز أوف غورو" (Minions: The Rise of Gru)، حقق مبيعات تذاكر تقدر بنحو 108.5 مليون دولار من 4391 شاشة عرض في أمريكا الشمالية.

وبحلول نهاية عطلة الرابع من يوليو يوم الاثنين، من المحتمل أن يحقق أكثر من 127.9 مليون دولار.

والفيلم في طريقه ليصبح أكبر افتتاح على الإطلاق في عطلة نهاية الرابع من يوليو، ليحطم الرقم القياسي السابق الذي سجله فيلم "ترانسفورمرز: دارك أوف ذو مون" الذي حقق 115.9 مليون دولار في أول أربعة أيام له في عام 2011.

وحقق فيلم الصور المتحركة "مينيونز: رايز أوف غورو" إجمالي مبيعات في 61 سوقا بجميع أنحاء العالم 202.2 مليون دولار حتى يوم الأحد.

وقال جيم أور، رئيس شركة "يونيفرسال" للتوزيع المحلي: "إنها بداية رائعة.. إنه يعرض على نطاق واسع في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.. كل سوق يعمل بشكل جيد للغاية".

ويضم طاقم التمثيل الصوتي للفيلم ستيف كاريل، الذي يعيد تأدية دور شخصية "غورو"، وآلان أركين، وميشيل يوه، وجولي أندروز.

وحققت شركة "يونفرسال" وشركة "إيلومنيشين" نجاحا هائلا مع أفلام سلسلة "ديسبكابل مي" الكارتونية الخمسة، والتي يعود تاريخها إلى عام 2010 وحققت أكثر من 3.7 مليار دولار في شباك التذاكر العالمي.

المصدر: أ ب