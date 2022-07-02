وفاة الممثل اللبناني الشهير بـ "بيارو" ونجوم الفن ينعونه

نعت نقابة ممثلي المسرح والسينما في لبنان الممثل اللبناني بيار شمعون، الذي توفي صباح اليوم، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة نقل على إثرها إلى المستشفى.

وقدمت النقابة التعازي إلى أسره شمعون وإلى زملائه وكتبت في بيانها "أفنى حياته على شاشة التلفزة والمسرح والسينما".

وقدم الراحل طوال مسيرته الفنية عددا كبيرا من الأعمال الفنية وانشهر باسم "بيارو"، واستطاع رسم الابتسامة على وجوه متابعيه، وأدى العديد من الأدوار الكوميدية، ومن أبرز أعماله في المسرح "أنيس وموريس، عمتي نجيبة، هريبة يا أوادم، جزيرة العصافير"، وفي التلفزيون "الشحرورة، الأستاذ مندور، كراميل، حبيب ميرا، حنين الدم، رصيف الغرباء"، أما على صعيد السينما فشارك في العديد من الأفلام، منها "المحترف والشباح، كذبة بيضا، ملا علقة".

ونعى عدد من نجوم الفن والإعلام في لبنان الراحل بكلمات مؤثرة ، ونشرت الفنانة جيسي عبدو صورة تجمعها بالراحل على "تويتر" وعلقت: "يا بيارو يا رفيق البسمات يا صديق الايام الحلوة شو هالخبرية هيدي ؟؟؟؟ مش عم صدّق بشع كتيييير هالخبر يا بيار بكّرت كتيررر الله يرحمك يا طيب يا آدمي".

يا بيارو يا رفيق البسمات يا صديق الايام الحلوة شو هالخبرية هيدي ؟؟؟؟ مش عم صدّق بشع كتيييير هالخبر يا بيار بكّرت كتيررر 💔💔 الله يرحمك يا طيب يا آدمي

رح نشتقلك كتيررر 🙏🏽💔 #بيار_شمعونpic.twitter.com/j1qLXkdkLp — Jessy Abdo (@JessyAbdo) July 2, 2022

وعلقت الصحفية باتريسيا هاشم على خبر رحيل شمعون قائلة: "جميعنا راحلون".

شو غريبة هالحياة منحس عطول انو كل يلي منحبن رح يبقوا عطول معنا...بس بترجع بتفاجئنا بالحقيقة الوحيدة...جميعنا راحلون#وداعاً_بيار_شمعونpic.twitter.com/UqzmQE7gWP — Patricia Hachem (@Patricia_Hachem) July 2, 2022

وتفاعل الفنان اللبناني وسام الصباغ على "تويتر" ونشر صورة الراحل وعلق عليها: "بكّرت الرحيل يا إستاذي يا أطيب قلب ، فرّحت قلوب الكتار بموهبتك بس أكيد ما أخدت حقك بهالبلد اللي ما بقّدر الكبار اللي متلك ، مش رح انسى نصايحك ، الله يرحم روحك الصافية وتكون نفسك بالسما".

بكّرت الرحيل يا إستاذي يا أطيب قلب ، فرّحت قلوب الكتار بموهبتك بس أكيد ما أخدت حقك بهالبلد اللي ما بقّدر الكبار اللي متلك ، مش رح انسى نصايحك ، الله يرحم روحك الصافية وتكون نفسك بالسما pic.twitter.com/MyPg0ACDg5 — Wissam Sabbagh (@Wissam_Sabbagh) July 2, 2022

واعتبر الفنان اللبناني نادر الأتات أن فضل شمعون برسم الابتسامة على وجوه اللبنانيين كبير، وقدم التعازي لأسرة الراحل ولجميع اللبنانيين

#بيار_شمعون إلك الفضل بضحكات كتيرة ببلدنا

البسمة اللي رسمتها على وجوهنا رح تبقى محفورة بذاكرتنا طول العمر



تعازينا للعائلة الكريمة ولبلدنا ولكل المحبين — Nader Al Atat (@naderalatat) July 2, 2022

المصدر: RT+Social media