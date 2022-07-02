ملحن مصري يتوعد حسن شاكوش عقب اتهامه بسرقة ألحان تركية

كشف الملحن المصري مدين، عن نيته اتخاذ إجراءات قانونية ضد مغني المهرجانات حسن شاكوش عقب اتهامات له بسرقة لحن أغنية تركية.

وقال حسن شاكوش خلال مشاركته في برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب تعليقا على حذف يوتيوب لأغنية بنت الجيران بسبب التشابه في اللحن بينها وبين أغنية حاجة مستخبية للفنان محمد حماقي، وهي من ألحان مدين،: "إن أغنية حاجة مستخبية للفنان محمد حماقي، مسروقة من لحن أغنية تركية أصلا".

ورد مدين على هذه التصريحات بأنه لن يكتفي بحذف أغنية بنت الجيران من "يوتيوب" بل سيقوم باتخاذ إجراءات قانونية ضد شاكوش، وقال "ميشرفنيش يكون علي لحني كلمة خمور وحشيش".

وبحسب موقع صدى البلد، كان حسن شاكوش وعمر كمال قد قدما منذ ثلاث سنوات اعتذارا عن سرقة اللحن قائلين لمدين "لحنك هو اللي نجح الأغنية".

إقرأ المزيد

وكان الملحن المصري مدين، قد أعلن حذف ما يسمى مهرجان "صاحبي الكويس" لحمو بيكا، من يوتيوب لسرقة الألحان من أغنية فوق للفنان رامي جمال حيث غناها رامي في عام 2019، وحققت أيضا نجاحا كبيرا.

المصدر: صدى البلد