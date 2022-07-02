"نتفليكس" مصابة بعطل بعد صدور حلقة جديدة من "أشياء غريبة"

أصيبت منصة "نتفلكيس" للمسلسلات والأفلام بعطل عقب صدور حلقة جديدة من مسلسل الرعب الخيالي "أشياء غريبة" (Stranger Things).

وأفادت قناة "إن بي سي" الأمريكية نقلا عن بيانات موقع Downdetector، بأن "نتفليكس" كانت خارج الخدمة لنحو نصف الساعة. وأرسل المستخدمون أكثر من 14 ألف شكوى خلال تلك الفترة.

ولم تعلق "نتفليكس" على الحادث. ولا يزال سبب العطل مجهولا.

ويشار إلى أن الموسم الرابع من مسلسل "أشياء غريبة" الصادر في أواخر مايو الماضي، احتل المركز الأول من حيث عدد المشاهدات على "نتفليكس" من بين الأفلام باللغة الانجليزية.

ويروي المسلسل من إنتاج الأخوين مات وروس دافر قصة مدينة خيالية، يواجه سكانها مختلف الظواهر الغريبة.

المصدر: NBC