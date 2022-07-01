لحّن لوديع الصافي وميادة الحناوي وغيرهم من الفنانين.. ليبيا تودع الموسيقار الكبير علي ماهر (صورة)

رحل الموسيقار الليبي الكبير علي ماهر أحد أبرز الملحنين الليبيين مساء الخميس عن عمر ناهز الـ77 عاما في أحد المستشفيات التونسية، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وبدأ الفنان الليبي علي ماهر مسيرته الفنية نهاية ستينات القرن الماضي، عقب عودته إلى مدينة طرابلس بعد أن أكمل دراسته في جامعة بنغازي دفعة العام 1965 رفقة الفنانين عبد الرحمن قنيوة، ووحيد خالد، وعبدالله السباعي، فلحن إحدى أشهر أغانيه "طوالي".

ثم أتبعها الفنان الراحل بقصيدة "بلد الطيوب" كلمات الشاعر الراحل علي صدقي عبد القادر، وأداء الفنان المرحوم محمود كريم.

وكان هذا العمل علامة فارقة في تاريخ الفنان وفي الأغنية الليبية عموما، كإحدى أروع القصائد التي تغنت بليبيا ولازالت تكتسب شعبية حتى اليوم.

كما لحن علي ماهر للعديد من الفنانين العرب، منهم ميادة الحناوي، وأصالة، وفهد بلان، ووديع الصافي، وعبد الهادي بلخياط، وعليّة التونسية.

وتميزت ألحانه في الأعمال الوطنية من أبرزها "عالي صوت الحق ينادي" للفنان راسم فخري، و"بلد الطيوب وتعيشي يا بلدي" للراحل محمود كريم، وملحمة "شعب لاينحني" للشاعر الراحل عمر المزوغي والتي أداها عدد من الفنانين.

وحسب "بوابة الوسط" الإخبارية الليبية فقد أكدت عائلة الفنان الراحل علي ماهر أنه من المنتظر أن تجري مراسم دفنه يوم السبت بمدينة طرابلس.

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. الفنان الكبير الموسيقار علي ماهر في ذمة الله تعالى. pic.twitter.com/ODa1oSupYK — أحمد حمزة Ahmed Hamza (@Ahmedhkhamzagm1) June 30, 2022

المصدر: وسائل إعلام ليبية