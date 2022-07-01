وفاة الممثل الأمريكي جو تيوركل صاحب دور الساقي في فيلم "البريق"

توفي الفنان الأمريكي جو تيوركل، الذي لعب دور الساقي لويد في فيلم The Shining (البريق)، للمخرج ستانلي كوبريك عن عمر ناهز 94 عاما.

وفارق الممثل الحياة في مستشفى في كاليفورنيا، وفق ما ذكره موقع Deadline.

وظهر تيوركل في أفلام أخرى لستانلي كوبريك، مثل The Homicide (القاتل) وPaths of Glory (مسارات المجد).

بالإضافة إلى ذلك، لعب الممثل دور البطولة في فيلم Blade Runner للمخرج ريدلي سكوت، والذي صدر عام 1982.

وولد جو تيوركل في 15 يوليو 1927 في بروكلين بنيويورك. وعندما كان يبلغ من العمر 17 عاما، التحق بالبحرية التجارية، ثم خدم في الجيش الأمريكي. وبعد الحرب أصبح ممثلا وانتقل في عام 1947 إلى كاليفورنيا.

المصدر: RT