فنان شهير يعلن تخليه عن الجنسية الأمريكة خلال حفل فني!

فاجأ المطرب وعضو فرقة Green Day، بيلي جو أرمسترونغ، جمهوره بالإعلان عن نيته التخلي عن جنسيته الأمريكية خلال حفل فني أحياه في بريطانيا مؤخرا.

وتبعا لمجلة Rolling Stone فإن المطرب "أعلن عن نيته التخلي عن الجنسية الأمريكية خلال حفل فني عقد في استاد لندن يوم الجمعة الماضي، وأشار إلى جمهور الحفل إلى أن قراره أتى بعد قرار المحكمة العليا في بلاده فيما يتعلق بشؤون الإجهاض".

وأشارت المجلة إلى أن المطرب قال خلال الحفل "فلتذهب أمريكا إلى الجحيم، أنا سأنتقل إلى هنا، الأمر ليس مزحة".

وفي الـ 24 من يونيو الجاري كانت المحكمة العليا الأمريكية قد ألغت قرارا عمره 50 عاما تقريبا في البلاد يتعلق بحقوق الإجهاض، وبذلك سيتم تعديل المعايير المتعلقة بهذا الأمر في كل ولاية أمريكية على حدة.

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وكانت عدة ولايات أمريكية توجد فيها غالبية للجمهوريين قد بذلت محاولات سابقة لتشديد القواعد المتعلقة بالإجهاض، لكن الديمقراطيين عارضوا ذلك بشكل مستمر. وعرف المطرب بيلي جو أرمسترونغ بتعاطفه مع الحزب الديمقراطي الأمريكي عبر دعمه لجو بايدن خلال السباق الرئاسي عام 2020، حيث قال "الديمقراطية على المحك".

المصدر: غازيتا. رو