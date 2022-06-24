نقابة المهن الموسيقية في مصر تكشف حقيقة ما يشاع عن اختفاء المطربة آمال ماهر في ظروف غامضة

أكدت المطربة نادية مصطفى عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية في مصر، أن المطربة آمال ماهر بخير وبصحة جيدة، ولا صحة لما تردد عن اختفائها في ظروف غامضة.

وقالت نادية مصطفى، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، " كل ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بشأن اختفاء الفنانة آمال ماهر في ظروف غامضة، مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة" .

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وتابعت نادية مصطفى: "بناء على مكالمة جمعتني مع شقيق ووالدة الفنانة آمال ماهر، أحب أطمنكوا آمال بخير وزى الفل، وأنا ووالدتها نطلب منكم تحري الدقة فيما ينشر من أخبار لا أساس لها من الصحة، وآمال ستخرج في لايف ڤيديو فى الوقت الذى تراه مناسباً لها".

وكانت الفنانة آمال ماهر قد نشرت، قبل يومين، صورا جديدة لها هي الأولى لها منذ إعلانها الاعتزال في يونيو 2021، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام"، وعلقت عليها قائلة: "أجواء الصيف.. أفتقدكم جميعا".

المصدر: RT