إدانة الممثل الكوميدي بيل كوسبي بتهمة الاعتداء الجنسي

أصدرت المحكمة بلوس أنجلوس قرارا بإدانة الممثل الكوميدي بيل كوسبي بتهمة الاعتداء الجنسي على جودي هوث عام 1975، وأمرته بدفع 500 ألف دولار للضحية.

ووجد المحلفون أن كوسبي تسبب عمدا في اتصال جنسي ضار مع هوث، التي كان عمرها أقل من 18 عاما، وأن سلوكه كان مدفوعا باهتمام جنسي غير طبيعي أو غير طبيعي بقاصر.

وينهي القرار إحدى الدعاوى القانونية الأخيرة المتبقية ضد كوسبي البالغ من العمر 84 عاما، وكانت قد اتهمته أكثر من 50 امرأة بالاعتداء الجنسي على مدى خمسة عقود.

وقالت هوث في شهادتها للمحكمة إنها التقت هي وصديقتها بكوسبي في حديقة، وأن الممثل اصطحبها فيما بعد وصديقتها إلى قصر بلاي بوي. وشهدت أن كوسبي، الذي كان يبلغ من العمر 37 عاما في ذلك الوقت، اعتدى عليها وأجبرها على القيام بعمل جنسي دون موافقتها وهو ادعاء نفاه الممثل.

وقالت هوث التي رفعت دعوى قضائية لأول مرة ضد كوسبي في 2014، إن الحادث وقع في عام 1974 عندما كانت في الخامسة عشرة من عمرها، لكنها خلصت لاحقا إلى أنها كانت مخطئة بشأن العام وأن ذلك حدث في عام 1975.

ونفى كوسبي، الذي لم يمثل شخصيا في المحاكمة هذا الادعاء، وقال كوسبي في فيديو لإفادة عرضت على هيئة المحلفين إنه لا يتذكر هوث لكنه قال إن الحادث لا يمكن أن يحدث لأنه لم يكن ليقوم باتصال جنسي في ذلك الوقت مع شخص كان أقل من 18 عاما.

وشكرت محامية هوث هيئة المحلفين على حكمها وأشادت بموكلتها "لشجاعتها وتضحياتها للفوز في هذه القضية."

وجرت المحاكمة بعد ما يقرب من عام من إطلاق سراح الممثل من السجن في ولاية بنسلفانيا، عندما ألغيت إدانته بتهمة التخدير والاعتداء الجنسي على امرأة أخرى.

ألغت المحكمة العليا في الولاية إدانة كوسبي لأسباب فنية العام الماضي وتم الإفراج عنه بعد عامين فقط من عقوبته مما وجه ضربة موجعة لمتهميه، في ذلك الوقت.

المصدر:theguardian