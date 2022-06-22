وفاة المغني الروسي الشهير بيير نارسيس

أعلنت وسائل إعلام عن وفاة المغني الروسي من أصل كاميروني، بير نارسيس، عن عمر يناهز الـ 45 عاما.

ونعت ابنة نارسيس والدها في منشور على الانستغرام قالت فيه: " من المؤسف أنه لن يكون بجانبي مرة أخرى، لكنني آمل أن كل شيء لديه سيكون بخير في الجنة وفي الحياة الأخرى.. هذا الشخص الذي هو قدوتي، وهو الذي كان بجانبي وأعطاني الدعم والأساس في هذه الحياة".

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ومن جهتها قالت، فاليريا كالاتشوفا الزوجة السابقة للفنان الراحل في تدوينة أيضا: "شكرا لك على الوقت الذي أمضيناه معا على هذه الأرض.. ستكون للأبد في قلوبنا وفي صواتنا، شكرا لك على ابنتنا الرائعة، أضعك بين يدي العناية الإلهية بلطف وسلام".

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ولد موديو موكوتو ولد بيير نارسيس دي سوزا، المعروف بـ"بيير نارسيس" في الكاميرون عام 1977، وانضم في وقت لاحق إلى أقاربه في روسيا حيث التحق هناك بكلية الصحافة في جامعة موسكو، وأواخر تسعينيات القرن الماضي التحق بفريق فني تابع لجامعة الصداقة الروسية بين الشعوب ليشارك مع الفريق في مسابقات "KVN" الفنية، واكتسب الفنان الراحل شهرة واسعة في روسيا بعد مشاركته بمسابقات "مصنع النجوم-2" الفنية بأغنية "Chocolate Bunny".

المصدر: وكالات