وزارة الثقافة الروسية تقدم دعما لمسرح "ماريوبول" الدرامي

تدرس وزارة الثقافة الروسية مسألة تقديم دعم محترف لفرقة متحف "ماريوبول" الدرامي في جمهورية دونيتسك الشعبية والذي دمر مبناه المقاتلون النازيون.

أعلن ذلك الثلاثاء 21 يونيو ناطق باسم الوزارة الروسية وقال: "سنقدم بلا شك مثل هذا الدعم لمسرح "ماريوبول" الدرامي، وستدرس تلك المشكلة مع الممثلين والمخرجين المسرحيين والموسيقيين. وسنقدم دعما أيضا لمؤسسات ثقافة أخرى في منطقة "دونباس"، وأضاف أن هناك اقتراحات ترد من مجتمع الفنانين الروس في مختلف مناطقها.

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وأعاد إلى الأذهان أن وزارة الثقافة الروسية تقدمت في أبريل الماضي بمبادرة إدراج 4 فرق مسرحية وموسيقية من منطقة "دونباس" في برنامج العروض والجولات الإبداعية في روسيا، وبينها فرقة مسرح "دونيتسك" الأكاديمي الشبابي ومسرح الدمى الأكاديمي ومسرح الأوبرا والباليه في دونيتسك وفرقة " دونباس" للغناء والرقص والتي قد زارت 54 مدينة روسية حيث أقامت حفلات موسيقية وأمسيات مسرحية.

يذكر أن القائم بأعمال مدير مسرح "ماريوبول" الدرامي، إيليا كان قد أعلن في وقت سابق أن فرقة المسرح تواجه نقصا 50% من الممثلين، مع العلم أن الموسم المسرحي الجديد في المبنى المرمم لمسرح"ماريوبول" يفتتح بحلول سبتمبر المقبل. وأشار إلى أن هناك بضعة فنانين أجانب وافقوا على التعاون مع المسرح.

المصدر: تاس