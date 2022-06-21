هل سنشاهد عليها أعمالا عربية؟.. منصات الفيديو الإلكترونية الروسية ستعرض مسلسلات لبلدان الشرق

ستزيد منصات فيديو أونلاين الروسية من مشتريات المضمون السينمائي، بما فيها المسلسلات التلفزيونية، في بلدان الشرق.

وذلك على خلفية انسحاب الوكلاء الأوروبيين والأمريكيين من السوق الروسية.

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أعلن ذلك المنتج العام لخدمة مولتيميديا "Okko" الروسية، جانيك فايزييف، في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية.

وقال:" هذا الأمر لا بد منه لأن لدينا موازنة مالية معينة لشراء المضمون السينمائي وليس بإمكاننا إنفاقها لشراء الأفلام الأمريكية والأوروبية، وبالتالي سننفق المزيد من الأموال في الشرق وتركيا".

وحسب، فايزييف فإن "منصات الفيديو الروسية كانت تتعاون سابقا مع الزملاء من البلدان الشرقية، وكنا نشتري سابقا كمية ما من الأفلام التركية والكورية والهندية، لكن التعاون الآن معهم سيصبح أوثق وأوسع وسيزداد عدد تلك الأفلام في طبيعة الحال".

يذكر أن The Walt Disney Company و Sony Pictures الأمريكيتين علقتا عملهما في روسيا، بما في ذلك في مجال إنتاج المضمون السينمائي ومنح تراخيص بإنتاجه، وذلك على خلفية التطورات الأخيرة في أوكرانيا.

المصدر: تاس