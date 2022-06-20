الدفاع الروسية تمنح جائزة لفيلم سينمائي عن مقتل طيار روسي في سوريا

تم تكريم مخرجي ومنتجي وممثلي فيلم "السماء" عن مأثرة الطيار الروسي، أوليغ بيشكوف، الذي أسقطت طائرته مقاتلة تركية في سوريا، بـ 3 جوائز.

بما في ذلك جائزة وزارة الدفاع الروسية وجمعية التاريخ العسكري الروسية.

صرح بذلك السبت 18 يونيو ناطق باسم مؤسسة دعم السينما العسكرية الوطنية في روسيا. وقال الناطق إن وزارة الدفاع منحت المنتج العام لورشة "تري إكس" السينمائية، إينيسا يورتشينكو، والممثل، إيغور بيترينكو، الذي قام بأداء الدور الرئيسي في فيلم "السماء" جائزة وزارة الدفاع الروسية في مجال الثقافة والفنون عام 2021.

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أما رئيس جمعية التاريخ العسكري الروسي فلاديمير ميدينسكي فمنحهما جائزة "الوفاء للحقيقة التاريخية" على هامش منتدى بطرسبورغ" الاقتصادي الدولي.

وعلاوة على ذلك فإن فيلم "السماء" نال جائزة مهرجان "الفارس الذهبي" السينمائي الدولي.

وحسب فلاديمير ميدينسكي، فإن "السماء" هو أول فيلم عن بطل روسيا المعاصرة. ويقوم الفيلم على الأحداث الحقيقية ويروي قصة مصرع الطيار العسكري الروسي أوليغ بيشكوف وإنقاذ ملاح الطائرة قسطنطين موراختين جراء عمملية عسكرية نفذتها القوات الخاصة الروسية عام 2015 في شمال شرق سوريا.

يذكر أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو أعلن في 7 يوننيو الجاري عن تأسيس صندوق دعم السينما العسكرية الوطنية الروسية التي تغطي مهام القوات المسلحة الروسية وعملياتها العسكرية.

المصدر: تاس