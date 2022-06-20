عازفو البيانو من روسيا والبرازيل والصين يتأهلون للدور الثاني في مسابقة "راخمانينوف"

تأهل 10 موسيقيين روس وموسيقيان صينيان وموسيقي برازيلي واحد من عازفي البيانو للدور الثاني من مسابقة "راخمانينوف" الدولية لعازفي البيانو والمؤلفين الموسيقيين وقادة الأوركسترا.

أفاد بذلك رئيس لجنة التحكيم للمسابقة بفئة "البيانو" عازف البيانو الروسي المعروف، دينيس ماتسويف.

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وقال ماتسويف على قناة "تليغرام" التابعة له إن الموسيقيين المذكورين قد تأهلوا للدور الثاني في مسابقة "راخمانينوف" الدولية.

وافتتحت المسابقة في 16 يونيو الجاري في القاعة الكبيرة لكوسرفاتوار موسكو. وشارك في الدور الأول لفئة عازفي البيانو 24 مويبقيا ليختار منهم 13 موسيقيا للمشاركة في الدور الثاني.

وستستمر المسابقة لغاية 26 يونيو الجاري وسيقام في اليوم التالي حفل موسيقي كبير بمشاركة الفائزين بالجوائز وتمنح كل فئة 6 جوائز، بما فيها ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية.

يذكر أن الحائز على الجائزة الأولى في كل من فئات المسابقة الثلاث (البيانو والتأليف الموسيقي وقيادة الأوركسترا) يمنح ميدالية ذهبية وجائزة عينية تقدر بـ30000 دولار. أما الميدالية الفضية فتقدر بـ20000 دولار والميدالية البرونزية تقدر بـ10000 دولار.

المصدر: تاس