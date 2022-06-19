ماليزيا تنضم إلى قائمة الدول التي تمنع عرض فيلم Lightyear واستياءات بعد بدء العرض

انضمت ماليزيا إلى قائمة الدول التي منعت عرض فيلم "Lightyear" بعد رفض ديزني حذف قبلة بين شخصيتين مثليتين في فيلم الرسوم المتحركة.

وقال مجلس الرقابة على الأفلام في ماليزيا إنه وافق على الفيلم بتوجيه من الوالدين لمن تقل أعمارهم عن 13 عاما بشرط إجراء تعديلات، في المشاهد والحوارات التي "وجدت أنها تحتوي على عناصر تروج لأسلوب حياة المثليين، والتي تنتهك الجوانب الرئيسية للمبادئ التوجيهية بشأن الرقابة على الأفلام" و أمر المجلس بحذف المشاهد.

وقال المجلس في بيان له: "لم يوافق موزعو الفيلم على الامتثال للتعليمات، قررنا بدلا من ذلك إلغاء العرض.

وكان قد وصف نجم فيلم Lightyear كريس إيفانز، أولئك الذين ينتقدون مشهد التقبيل بين الشخصيتين المثليتين بـ "الحمقى" في مقابلة أجريت معه مؤخرا.

وقد لاقت المشاهد انتقادات واسعة بين الأهالي في الولايات المتحدة أيضا منذ بدأ عرض الفيلم في 17 من الشهر الجاري.

وكانت قد منعت عدة دول عربية عرض الفيلم في صالات السينما الخاصة بها، وأصرت شركة ديزني رفضها إزالة المشاهد التي تشير إلى المثلية الجنسية في العمل.

المصدر:foxnews