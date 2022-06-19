ناقد فني مصري يوضح حقيقة تسجيل صوتي منسوب لنجلاء فتحي تهاجم فيه عادل إمام

تحدث الناقد الفني مصطفى الكيلاني عن الضجة التي أحدثها التسجيل المنسوب للممثلة نجلاء فتحي تهاجم فيه الزعيم عادل إمام على قناة RT في برنامج ناس أونلاين مع الإعلامي أحمد الجمل.







شدد الناقد الفني، مصطفى الكيلاني، على عدم التمكن من تأكيد صحة نسبة التسجيل الصوتي للفنانة نجلاء فتحي، والذي زُعم فيه أنها وجهت عدة اتهامات للزعيم عادل إمام من بينها أنه "ناشر للفساد" مشيرا إلى أنه "محدش يقدر يأكد التسريب والمنتح عصام إمام شقيق الفنان عادل إمام قال إنه لا يصدق أن التسريب الصوتي منسوب للفنانة أو صادر عنها وإن العلاقة بينهم قوية منذ سنين، فإحنا منقدرش نقول غير كده وأيضا لا يوجد أي تأكيد من نجلاء فتحي أو أسرتها".

وأضاف الكيلاني أيضا: "قيل إن التسريب المنسوب قديم لكن دعنا نقول إن بعد ثورة يناير 2011 كتير من الفنانين كانوا بيخرجوا غضب سنين على الدولة في تصريحات مختلفة، علشان كده منقدرش نلوم على الفنانين لما بيدلوا بتصريحات سياسية لأن أغلبهم غير مثقفين سياسيا ولا اقتصاديا".