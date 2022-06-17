مصر.. المطرب محمد الحلو ينفي بتر قدميه ويتحدث عن تفاصيل مرضه

قال المطرب القدير محمد الحلو، إنه سيجري جراحة بتركيب دعامات وإزالة لانسداد شرايين القدمين يوم الأحد المقبل.

وقال الحلو: "لن أجري جراحة بتر للقدمين كما ردد البعض، هي جراحة إزالة الانسداد، وتركيب دعامات فقط، ومش عارف مين طلع خبر البتر ده، مفيش الكلام ده، وربنا يكرمني"، مضيفا: "الحمدلله مفيش غرغرينا ولا الكلام ده، لكن أخويا من سنة ونصف عمل عملية بتر لقدميه وتوفي لأنه كان وصل لمرحلة متقدمة".

وتابع الحلو: "أعتقد سبب الانسداد السكر، لإني عندي سكر تراكمي، ممكن دهون، حاجات كده، الظاهر أثرت، وكنت مشغول بضهري لإني عندي مشكلة في الفقرات، الموضوع بقى كبر شوية ولازم عملية وتسليك والدعامات".

وأكد أنه سيجري العملية في أحد مستشفيات مدينة نصر، سأعود للغناء مجددا ولن أنقطع".

المصدر: "المصراوي"