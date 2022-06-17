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مدينة تامبوف تحتضن مهرجانا دوليا للمسارح الروسية خارج الوطن

الثقافة والفن

مدينة تامبوف تحتضن مهرجانا دوليا للمسارح الروسية خارج الوطن
top68.ru
صورة أرشيفية
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تستضيف مدينة تامبوف الروسية لأول مرة في تاريخها المهرجان الدولي للمسارح الروسية خارج الوطن.

وتشارك في المهرجان الذي افتتح في 16 يونيو ويستمر لغاية 22 يونيو الجاري، فرق مسرحية من جنوب أوسيتيا وأرمينيا وطاجكستان وكازاخستان وأوزبكستان.

وقد عرضت في مراسم افتتاح المهرجان مسرحية " دردشة كيورجين" الكوميدية من إخراج الفنان، ألكسندر كوروتشيكوف، من مسرح "إسكندر" الدرامي الحكومي الروسي في مدينة سوخومي الأبخازية.

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وحول المخرج المسرحي مسرحيته إلى فسيفساء من  الشخصيات المتنوعة ذات أصوات أصلية مختلفة.

وسيعرض في 17 يونيو مسرح "ستانيسلافسكي" الدرامي الروسي على خشبة مسرح تامبوف مسرحية "البشر، الحيوانات، الأمور" الدرامية الكوميدية.

ويشارك في برنامج المهرجان نحو 200 ممثل مسرحي. ويضم البرنامج، إلى جانب العروض المسرحية، فعاليات ثقافية ومهنية خاصة، بما فيها محاضرات ولقاءات بالمشاهدين.

يذكر أن مهرجان المسارح الروسية خارج الوطن الروسي أسسته عام 2019 وزارة الثقافة الروسية. وأقيم أول مهرجان بموسكو، واستضاف المهرجان عام 2021 مسرح "فولكوف" في مدينة ياروسلافل الروسية.

 المصدر: تاس

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