جنيفير أنيستون تتهم عددا من المشاهير بالوصول إلى عالم النجومية "مجانا"

أثارت النجمة العالمية جينيفر أنيستون رد فعل عنيف بسبب التعليقات التي أدلت بها حول ثقافة المؤثرين والطريقة التي يكتسب بها الشباب الشهرة.

تحدثت أنيستون خلال مقابلة لصالح مجموعة متنوعة حول الشهرة في عام 2022 وأشارت إلى صعود شخصيات مثل باريس هيلتون ومونيكا لوينسكي إلى الشهرة مع صعود ثقافة الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت أنيستون:" في الوقت الذي شكل فيه الإنترنت حقا ثقافة جديدة حول أن يصبح الناس مشهورين، أصبح عدد من الأشخاص مشاهير لكنهم في الأساس لا يفعلون شيئا، أعني باريس هيلتون ومونيكا لوينسكي، وغيرهم الكثير".

وأشارت أنيستون إلى أنها كانت من الناس المحظوظين لأنها عملت على صناعة اسمها بجد، وذلك عكس ما يحدث الآن حيث يكتسب الأشخاص شهرتهم بسبب خدمات الإنترنت بحسب قولها.

وأضافت:"أنت مشهور من "تيك توك"، أنت مشهور من "يوتيوب"، أنت مشهورة بسبب" إنستغرام "،الأمر يشبه إلى حد ما إضعاف وظيفة الممثلين".

واتهمها عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بأنها تحاول استرجاع شهرتها من خلال هذا الحوار والتطرق إلى الحديث عن المشاهير في الوقت الحالي.

فيما وقف عدد كبير من الأشخاص إلى جانبها ودعموا فكرتها معتبرين أن الكثير من المشاهير الأن، صعدوا إلى عالم النجومية بسبب مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر:nypost