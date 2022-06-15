الفنان الروسي فيليب كيركوروف في منتدى بطرسبورغ: العقوبات بالنسبة لي هي أن يمنعني أحد من الغناء

من بين أبرز الشخصيات الفنية ضمن زوار فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي كان الفنان الروسي الشهير فيليب كيركوروف.

وردا على سؤال طرحه عليه أحد الصحفيين فيما إذا كان يشعر بتأثير العقوبات الغربية قال كيركورف: "نحن نعيش في بلد حر، وأرجو أن تثق بخبرتي، فأنا أعيش وأتصرف كما يناسبني ويحلو لي، ولا أحد يقيدني بشيء، لا فيما يتعلق بالفن ولا فيما يتعلق بالتجوال والسفر.. والحديث عن العقوبات شيء مضحك بعض الشيء".

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وأضاف كيركوروف معلقا "بالنسبة لي العقوبات تكون عندما يمنعني أحد ما عن الغناء، وهذا الأمر لم يمنعني عنه أحد، لذا فأنا أشعر نفسي حرا تماما، وساهمت في المجال الفني في هذه البلاد على مدى العقود الثلاثة الماضية، وحضوري هذا اليوم للمؤتمر له علاقة بالثقافة".

المصدر: RT