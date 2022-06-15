افتتاح مسابقة "راخمانينوف" الموسيقية في موسكو

تفتتح الأربعاء 15 يونيو في القاعة الكبيرة لكونسرفاتوار موسكو مسابقة "راخمانينوف" الدولية لعازفي البيانو والمؤلفين الموسيقيين وقادة الأوركسترا.

قد تولى عازف البيانو الروسي المعروف، دينيس ماتسويف الإدارة الفنية للمسابقة. أما رئاسة لجنة التحكيم فتولاها قائد الأوركسترا والمدير الفني لمسرح "ماريينسكي" المايسترو فاليري غيرغييف.

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وتقام المسابقة إحياء للذكرى الـ150 لميلاد المؤلف الموسيقي الروسي العظيم، سيرغي راخمانينوف حيث تحتفي روسيا والعالم الموسيقي بأسره بها عام 2023.

وقالت وزيرة الثقافة الروسية، أولغا ليوبيموفا، إن 529 طلبا بالمشاركة في المسابقة وردت إلى لجنة تنظيمها من 33 بلدا.

وسمحت اللجنة بالمشاركة في المسابقة للفنانين الذين يمثلون 11 بلدا، بما فيها روسيا، بيلاروس، البرازيل، بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا، الصين، سنغافورة، سلوفينيا، الولايات المتحدة، فرنسا، وضمنهم 24 عازف بيانو تتراوح أعمارهم بين 16 عاما و23 عاما، وكذلك 25 قائدا للأوركسترا لم تتجاوز أعمارهم 45 عاما، بالإضافة إلى 12 مؤلفا موسيقيا.

وتضم لجنة التحكيم الفنانين والخبراء الأكفاء من روسيا، أستراليا، أرمينيا، بيلاروس، بلجيكا، بريطانيا، فيتنام، ألمانيا، إسبانيا إيطاليا، كازاخستان، فرنسا والولايات المتحدة. وضمنهم بوريس بيريزوفسكي، مكسيم موغيليفسكي، فاليري باسيتسكي، يوري باشميت، ألكسندر ريبنيكوف، فابيسو ماسترانجيلو وغيرهم.

ويُمنح حائز الجائزة الأولى في كل من فئات المسابقة الثلاث (البيانو والتأليف الموسيقي وقيادة الأوركسترا) ميدالية ذهبية وجائزة عينية تقدر بـ30000 دولار. أما الميدالية الفضية فتقدر بـ20000 دولار والميدالية البرونزية تقدر بـ10000 دولار.

ويمكن مشاهدة سير المسابقة على موقعها الرسمي وموقع قناة "الثقافة" التلفزيونية الروسية وعلى شبكة التواصل الاجتماعي الروسية VK وكذلك على إحدى أكبر بوابات الموسيقى الكلاسيكية الصينية Music Today التي قد سجلت إلى الآن 4.5 مليون طلب بالمشاهدة.

المصدر: تاس