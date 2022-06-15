هل ستكون "ليدي غاغا" مفاجأة الجزء الجديد من فيلم "Joker"

كشف موقع "هوليوود ريبوتر" عن اتفاق النجمة ليدي غاغا مع المخرج تود فيليبس على المشاركة في الجزء الثاني من فيلم "Joker".

وأوضح الموقع أن المحادثات بينهما وصلت إلى المراحل الأخيرة، ومن المرجح أن تؤدي ليدي غاغا دور "هارلي كوين".

وبحسب المؤشرات ستكون في علاقة سامة مع الجوكر، بسبب عملها كطبيبة نفسية في المؤسسة العقلية حيث تتطور العلاقة بينهما حتى تصبح شريكته في الجريمة، و كانت قد ظهرت شخصية هارلي بانتظام في الروايات المتعلقة بباتمان باعتبار أول ظهور لشخصية جوكر كان عن طريقه، وكانت قد لعبت مارجوت روبي الشخصية في The Suicide Squad، بالإضافة إلى تكملة 2021 Birds of Prey.

وأشار الموقع إلى أنه من المتوقع أن يكون الجزء الثاني من الفيلم موسيقيا، وأن تقدم ليدي غاغا عددا من الأغاني. وقد كشف الموقع عن مفاجأة أخرى بعدم تعاقد خواكين فينيكس رسميا على الدور حتى الآن.

وكان المخرج والكاتب المشارك تود فيليبس قد نشر صفحة غلاف سيناريو على وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى أن العنوان الفرعي للفيلم هو "Folie à Deux" ، في إشارة إلى متلازمة نفسية يشترك فيها شخصان في حالة التوهم ، والتي يمكن أن تشير إلى مكانة كوين في رواية الفيلم.

وكشف فيليبس في نفس المنشورعلى وسائل التواصل الاجتماعي عن صورة لفينيكس يقرأ النص على الرغم من أن التقارير تقول أن فينيكس لم يلتزم بعد بالمشروع.

المصدر:theguardian