اندلاع حريق في منزل الفنان المصري محمد هنيدي (صور)

أعلن الفنان المصري محمد هنيدي عن اندلاع النيران في منزله الكائن بمنطقة الدقي.

وكتب هنيدي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء: "الحمد لله. بيتى ولع فجأة. بس الحمد لله إنه ربنا حفظنا وحفظ الأسرة وانها جيت على قد كدة، ولحقناها بدرى".

الحمد لله .. بيتي ولع فجأة .. بس الحمد لله ان ربنا حفظنا وحفظ الاسرة وانها جيت على قد كدة ولحقناها بدري pic.twitter.com/9gO45GyDfQ — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) June 13, 2022

المصدر: RT