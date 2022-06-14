 
مباشر

اندلاع حريق في منزل الفنان المصري محمد هنيدي (صور)

الثقافة والفن

اندلاع حريق في منزل الفنان المصري محمد هنيدي (صور)
محمد هنيدي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t874

أعلن الفنان المصري محمد هنيدي عن اندلاع النيران في منزله الكائن بمنطقة الدقي.

وكتب هنيدي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء: "الحمد لله. بيتى ولع فجأة. بس الحمد لله إنه ربنا حفظنا وحفظ الأسرة وانها جيت على قد كدة، ولحقناها بدرى".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا