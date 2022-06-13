جدال بين دار الأوبرا المصرية والفنانة نوال الزغبي على خلفية إلغاء حفلها

ردت النجمة اللبنانية نوال الزغبي، على البيان الصادر عن دار الأوبرا المصرية، بشأن إلغاء حفلها الغنائي فيه من خلال حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

واعتبرت الفنانة نوال الزغبي أن رد بيان نقابة العاملين في دار الأوبرا المصرية مرفوض ومستغرب وغير مسؤول، واتهمتهم بمحاولة تبرير أخطائهم واللامهنية لديهم".

وقالت الزغبي في تغريدة على "تويتر": اعتذرت عن إقامة الحفل بعد الفوضى في عملية الحجوزات، حيث تم فتح باب الحجز عبر موقعهم الرسمي لـ 24 ساعة، وتم حجز 400 بطاقة، وبعدها تم اقفال الحجز لمدة 4 أيام. وعند استفسارنا تم فتح الحجز مرة ثانية، ثم قاموا بإيقافه مرة جديدة وفتحه وإقفاله والتلاعب فيه فيه عن قصد. هذا التقصير واللا مهنية، والإساءة المتعمدة دفعتني لإلغاء الحفل والاعتذار عن المشاركة".

وكانت قبل الفنانة نوال الزغبي قد نشرت على صفحتها الخاصة على فيسبوك إعلان إلغائها أولى حفلاتها في الأوبرا المصرية التي كان من المقرر إقامتها في الـ20 من الشهر الجاري، حيث اكتفت بوصف الحفل بالفوضى.

لتصدر فيما بعد اللجنة النقابية للعاملين بدار الأوبرا بيانا توضح فيه أسباب إلغاء حفل النجمة نوال الزغبي، حيث جاء البيان كالتالي: "توضح اللجنة النقابية للعالمين بدار الأوبرا المصرية أن حفل الفنانة نوال الزغبي والذي كان من المقرر إقامته يوم 20 يونيو بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية لصالح النقابة قد تم التعاقد عليه من قبل النقابة السابقة في شهر أبريل الماضي وبعد الانتخابات الجديدة التي تمت يوم 30 مايو بانتخاب أعضاء ورئيس جدد للنقابة تعثر إقامة الحفل بسبب الفترة الانتقالية بين النقابة السابقة والحالية والتي يصعب فيها التوقيع علي أي مستند مالي أو التصرف في أي من النواحي المالية ما تسبب في استحالة إقامة الحفل بموعده والوفاء بالتزامات النقابة وهو ما يعتبر "قوة قاهرة" يستحيل معه إقامة الحفل في موعده".

وأكدت اللجنة النقابية للعالمين بدار الأوبرا المصرية عدم مسؤولية إدارة دار الأوبرا المصرية عن الحفل المشار إليه وأنه غير مدرج ضمن نشاطها الفني وإنما هو حفل خاص بنقابة العاملين، وأشار البيان إلى احترام النقابة للفنانة نوال الزغبي وما تقدمه من فن.

المصدر:Social media