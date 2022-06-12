الفنان المصري محمد الشقنقيري يكشف حقيقة زواجه من العارضة ذكرى

خرج الفنان المصري محمد الشقنقيري، عن صمته لأول مرة منذ اندلاع أزمته مع مواطنته عارضة الأزياء رحيل ذكري.

والأسبوع الماضي، أثارت عارضة الأزياء رحيل ذكري الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت مقطع فيديو يضم عددا كبيرا من الصور التي تجمعها بالشقنقيري، وزعمت أنها كانت متزوجة منه ولكنهما انفصلا.

وقال الشقنقيري في منشور على "فيسبوك": "لم أتزوج من أي امرأة خلال فترة انفصالي عن زوجتي وحتى رجوعي لها".

وأضاف: "لقد تركت الموضوع كما صرحت سابقا في يد القضاء العادل على كل من يشهر بي أو يدعي علي بغير ذلك، شكرا لكم جميعا، كل الاحترام والتقدير".

كما تقدم الفنان المصري ببلاغ للنائب العام ضد عارضة الأزياء بسبب انتحالها شخصية زوجته والتشهير به.

المصدر: مواقع فنية مصرية