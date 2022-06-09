قائد أوركسترا إيطالي: أحب روسيا ولا أريد مغادرتها

أعلن المدير الفني لمسرح "ميوزك هول" في بطرسبورغ وقائد الأوركسترا الإيطالي، فابيو ماسترانجيلو، أنه يحب روسيا ولن يغادرها.

جاء ذلك على لسانه في مدينة كالينينغراد الروسية التي احتضنت مهرجان " كانتاتا" الموسيقي الدولي.

وقال:" منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا اتصل بي عدد كبير من الإيطاليين والأمريكيين بسؤال: هل لديك رغبة في العودة؟ فقلت لهم إلى أين أذهب؟ عائلتي في روسيا وأطفالي ولدوا في روسيا، وأنا أحب هذه البلاد التي تعد لحد الآن أول بلد تشغل فيه الثقافة المكانة الأولى. وأنا دائما في خدمة روسيا".

يذكر أن مهرجان"كانتاتا" الدولي للموسيقى الكلاسيكية افتتح في 1 يونيو الجاري واختتم مطلع الأسبوع الجاري بإقامة حفل موسيقي كبير شارك فيه نجوم الأوبرا الكثيرون.

وقد وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تحية للمشاركين فيه.

المصدر: Mk.ru