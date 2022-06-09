افتتاح معرض احتفاء بعيد ميلاد القيصر "بطرس" في قلعة "بيتروفالوفسكايا" في بطرسبورغ

افتتح الأربعاء 8 يونيو في قلعة "بيتروبافلوفسكايا" في بطرسبورغ معرض بمناسبة إحياء الذكرى الـ350 لميلاد الإمبراطور الروسي بطرس الأكبر (1672 – 1725).

وقالت وكالة "تاس" الروسية إن المعرض يسلّط الضوء على صورة الإمبراطور بطرس الأكبر في الأدب والفنون والسينما.

وهناك عدد كبير من المعروضات، وبينها ملصّق للإعلان عن عرض فيلم "بطرس الأول" في نيويورك يعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي، نسخة من الصورة الفوتوغرافية لتمثال "الفارس النحاسي" في بطرسبورغ تعود إلى عام 1872، منحوتات نادرة للنحاتين المعروفين وغيرها من المعروضات القديمة والحديثة.

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ويتعلق الكثير من المعروضات التي تجسد صورة بطرس الأكبر في الفن بالتمثال "الفارس النحاسي" الذي يعتبر رمزا لبطرسبورغ.

وعلى سبيل المثال تتاح لمن يرتادون المعرض فرصة الاطلاع على طبعة مصوّرة من قصيدة ألكسندر بوشكين "الفارس النحاسي" من إبداع الفنان المشهور ألكسندر بينوا تعود إلى عام 1923 وكذلك صور فوتوغرافية للتمثال التقطت في أعوام مختلفة وبمناسبات عديدة، فضلا عن تماثيل مفقودة مثل "من الجد إلى الحفيد" و"القيصر النجار".

وهناك أيقونات مع صورة بطرس الأكبر وملصقات تذكارية تستخدمها بلدية بطرسبورغ لتزيين المدينة وغيرها من المعروضات.

يذكر أن أعمال المعرض ستستمر لغاية 25 أغسطس المقبل.

المصدر: تاس