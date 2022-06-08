فيلم توم كروز الجديد يواجه دعوى انتهاك حقوق الملكية

تواجه الشركة المنتجة لفيلم الممثل توم كروز الجديد Top Gun: Maverick دعوى قضائية لانتهاك حقوق الطبع والنشر في ظل نجاحه وتحقيقه أرقام إيرادات قياسية في شباك التذاكر.

وتسعى عائلة المؤلف إيهود يوناي إلى مقاضاة ستوديوهات باراماونت، وهو المؤلف الذي ألهمت مقالته الفيلم الأصلي عام 1986، وتتهم العائلة صناع العمل بتجاهل أسرة الراحل وعدم دفع حقوقه الأدبية قبل طرح الجزء الثاني.

وتسعى أسرة المؤلف الراحل للحصول على تعويضات غير محددة لكنها تطلب أرباحا من نجاح الجزء الثاني، بما يتوافق مع دور والدهم في نجاح هذا العمل.

وفقا للدعوى، يرفع الورثة دعوى قضائية على أساس حكم معين في قانون حقوق الطبع والنشر يسمح للمؤلفين باستعادة حقوق عملهم بعد فترة زمنية، عادة ما تكون 35 عاما.

وزعمت عائلة المؤلف أنها أرسلت في الأصل إشعارا بالإنهاء لشركة Paramount، لكن الاستوديو "تجاهل هذا الأمر عن عمد، مستهجنا القانون".

وكتب مارك توبيروف وأليكس كوزينسكي الممثلان القانونيان لشركة يوناي:"تنشأ هذه القضية من فشل شركة Paramount الواعي في إعادة الحصول على الفيلم المطلوب والحقوق الإضافية لقصة يوناي المحمية بحقوق الطبع والنشر قبل إكمال وإصدار نسخة 2022 المشتقة منها".

وحطم الفيلم الأرقام القياسية في شباك التذاكر منذ صدوره حيث وصلت إيرادته إلى 600 مليون دولار في دور العرض العالمية، منها حوالي 310 ملايين دولار في شباك التذاكر الأمريكي خلال أول 10 أيام من بدء عرضه.

المصدر: independent