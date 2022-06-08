جوني ديب يعود إلى جمهوره ونشاطاته عقب الفوز

نشر النجم جوني ديب رسالة إلى محبيه ومتابعيه الذين ساندوه في رحلته القضائية " بـ كل ثبات و إخلاص" على حد قوله، وشارك فيديو على "إنستغرام" وعلى حسابه الجديد على "تيك توك".

وعقب مرور أسبوع على نجاحه في كسب قضية التشهير ضد طليقته أمبر هيرد، قرر النجم العالمي فتح حساب له على "تيك توك" حيث تفاعل مستخدمو الإنترنت معه بشكل كبير وتابعه خلال ساعات أكثر من 2 مليون ونصف المليون شخص.

وكتب ديب في الفيديو الذي نشره إلى معجبيه: "كنا معا في كل مكان، ورأينا كل شيء معا، سلكنا معا نفس الطريق، فعلنا الشيء الصحيح معا، كل ذلك كان بسبب اهتمامكم، والآن، سنتقدم جميعا معا. أنتم كما هو الحال دائما أرباب العمل لدي، ومرة ​​أخرى لا أستطيع التعبير عن شكري لكم غير قولي شكرا لكم، مع حبي واحترامي".

واستطاع ديب الفوز في قضية التشهير الذي رفعها ضد طليقته هيرد وحكمت هيئة المحلفين في ولاية فرجينيا بأنها مسؤولة عن دفع 15 مليون دولار بعد محاكمة استمرت سبعة أسابيع.

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المصدر: theguardian