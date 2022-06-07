الفنانة نادية رشاد تتحدث عن دورها في مسلسل "الاختيار 3" وطلب من الرئيس السيسي (فيديو)

كشفت الفنانة المصرية القديرة، نادية رشاد، أن الرئيس، عبد الفتاح السيسي، طلب منها تجسيد دور والدته في مسلسل "الاختيار 3" الذي عرض بشهر رمضان الأخير.

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وفي لقاء لها مع برنامج "بنت البلد"، عبرت الفنانة نادية رشاد عن سعادتها بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لها، قبل أشهر قليلة في يوم المرأة المصرية، مضبفة: "مش عارفة أوصف السعادة، وهو قد إيه هو مشجع وقد إيه صبور وبيسمع ويتبادل معاك الحوار كأنه معرفة من زمان".

وقالت في إطار الحديث عن مسلسل "الاختيار": "بالنسبة لمسلسل "الاختيار"، أنا كنت اعتذرت عن الجزء اللي قبلو (الجزء الثاني)..طلبوني عشات اعمل دور والدة الضابط زكريا ( الفنان كريم عبد العزيز).. وقتها كانت الكورونا على أشدها"، مشيرة إلى رفضها الدور حينها بسبب انتشار جائحة كورونا، وخوفها من المرض بسبب مناعتها الضعيفة وكبر سنها وتحذير الطبيب لها، بالرغم من أنها اشترت الملابس للدور.

ووأضحت الفنانة المصرية أنها شاركت في مسلسل "الاختيار 3"، وأنه لم تكن المشاركة الأولى مع الفنان ياسر جلال، متابعة: "أنا أعرفه من أول لما اتخرج من المعهد ووالده كان صديق عزيز وأخرج لي مسرحية اسمها الشجرة..دي كانت متفردة بالكتابة".

وعلقت نادية رشاد على تجسيدها لدور والدة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمسلسل "الاختيار 3" قائلة: "ياسر جلال بالنسبالي ابني، وبعدين قالولي المرة دي مش حتقدري تعتذر..أصل فخامة الرئيس هو اللي قال أعمل الدور ده، فقولت طالما هو قال كده حتى لو كان في كورونا هنزل..قلتلهم معقول يعني هتطلبوا أعمل دور والدة الرئيس وأرفض..حتى لو فيها كورونا..أنا حفضل ختى الماسك على وجهي لوقت تصوير المشهد".

المصدر: "صدى البلد"