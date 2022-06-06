أول بطلة خارقة مسلمة تؤدي دور الشخصية الرئيسية في مسلسل جديد يبدأ عرضه الأربعاء

للمرة الأولى ستكون ممثلة مسلمة البطلة الخارقة في مسلسل جديد من إنتاج شركة "مارفل ستوديوز" التابعة لمجموعة "والت ديزني ستوديوز".

وأعلنت شركة "مارفل ستوديوز" أن عنوان مسلسلها المرتقب هو "Ms. Marvel" (الآنسة مارفل)، وأن اسم الشخصية الرئيسية فيه هو "كامالا خان" التي تجسد بطلة خارقة تؤديها الممثلة إيمان فيلاني، وهي مراهقة كندية من أصول باكستانية.

وتعليقا على التأثير الجماهيري الذي تتوقعه لتلك الشخصية، قالت الممثلة إيمان فيلاني: "أتوقع لشخصية الآنسة مارفل أن يكون لها تأثير كبير على كثير من الناس، خصوصا على الصغار والمراهقين المسلمين الذين لم يروا أنفسهم في صورة إيجابية من قبل سواء في الواقع أو على الشاشات".

وأضافت "أتمنى حقا أن يقدم هذا العمل إليهم ما قدمته لي القصص المصورة في طفولتي".

ويسرد المسلسل وقائع قصة بطلته الخارقة خان المراهقة الأمريكية المسلمة التي تعيش مع أسرتها في ولاية نيوجيرزي، لكن حياتها تبدأ في التغير جذريا عندما تكتسب قدرات خارقة للطبيعة.

وفي محاولة لتقليد الأبطال الذين تتطلع إليهم، تتخذ خان لنفسها هوية "Ms. Marvel" الشغوفة بالألعاب وقصص الأبطال الخارقين، وتتمتع بخيال واسع لاسيما عندما يتعلق الأمر بالكابتن مارفل.

وفي بداية أحداث قصة المسلسل المليء بالتشويق والإثارة، نرى أن المراهقة كامالا تصارع من أجل التوفيق بين هويات متعددة، إذ إنها طالبة في المدرسة الثانوية وتواجه متنمرين بسبب لون بشرتها ودينها وبسبب كونها مسلمة تذهب إلى المسجد مع أسرتها للصلاة.

وفي خضم هذا الصراع، تكتشف كامالا أن لديها قوى كونية خارقة تجعلها قادرة على إطلاق موجات طاقة عجيبة من أساورها، كما تجعلها غير مرئية.

وسرعان ما تدرك المراهقة المسلمة أنها تمتلك قوى خارقة مثل الأبطال الخارقين الذين طالما تطلعت إليهم، ومن هذه النقطة، تبدأ رحلة المغامرات حيث يتعين عليها تحقيق التوازن بين دراستها وحياتها الأسرية من جهة وبين أعمالها الخارقة من جهة ثانية.

ومن المقرر أن يبدأ عرض مسلسل "ميس مارفل" على شاشة قناة "+Disney" اعتبارا من يوم الأربعاء 8 يونيو.

يشار إلى أن شركة "مارفل ستوديوز" كانت قد استحدثت شخصية كامالا خان كشخصية ثانوية للمرة الأولى في العام 2013، والآن، وبعد 9 سنوات أصبح لدى الشخصية مسلسلها الخاص الذي تلعب دور البطولة الرئيسي فيه.

المصدر: صحيفة "الراي" الكويتية + صحيفة "غارديان" البريطانية