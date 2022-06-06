بينيلوبي كروز تفوز بجائزة جديدة

منحت وزارة الثقافة والرياضة الإسبانية بينيلوبي كروز جائزة الفيلم الوطني لعام 2022.

وكما ورد على موقع الوزارة، منحت لجنة التحكيم الجائزة بالإجماع للممثلة "لإنجازاتها في عام 2021، والتي تضاف إلى كل ما جمعته طوال حياتها المهنية".

وبدوره هنأ رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الممثلة بهذا الإنجاز الثقافي.

وقال: "بفضل موهبتها الهائلة وأدائها المتميز، تضع ثقافتنا في المرتبة الأولى منذ عقود".

أصبحت بينيلوبي أول ممثلة إسبانية تفوز بكأس "فولبي" لأفضل ممثلة في مهرجان البندقية السينمائي عن فيلم "Parallel Mothers"، من إخراج بيدرو ألمودوفار.

كما تم ترشيحها للمرة الرابعة في حفل توزيع جوائزالأوسكار، مما يجعلها أكثر ممثلة إسبانية ترشيحا في التاريخ.

وتمنح الجائزة سنويا لأهم مساهمة في صناعة السينما الإسبانية، وفازبها الممثل الإسباني خوسيه ساكريستان العام الماضي.

المصدر: ريا نوفوستي