افتتاح مسابقة فناني الباليه الدولية في مسرح "البولشوي"

شهد مسرح "البولشوي" بموسكو الجمعة 3 يونيو افتتاح المسابقة الدولية الـ14 لفناني الباليه.

وتُكرّس مسابقة العام الجاري التي ستستمر لغاية 11 يونيو إلى عيد الميلاد الـ95 لفنان الشعب السوفيتي ومصمم الباليه السوفيتي الروسي البارز، يوري غريغوروفيتش.

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وقد تلقت لجنة تنظيم المسابقة 343 طلبا للمشاركة فيها. واختارت اللجنة نتيجة إجراء الدور التمهيدي 112 فنانا وفنانة يمثلون روسيا، أرمينيا، إسبانيا، إيطاليا، اليونان، قرغيزيا، بريطانيا، بيلاروس، كازاخستان، اليابان وغيرها من بلدان العالم.

وهناك مجموعتان للمتسابقين: أولهما تضم المشاركين بأعمار تقل عن 18 عاما، وتضم ثانيهما المتسابقين بأعمار لا تزيد عن 27 عاما. وتولى مصمم الباليه الروسي البارز يوري غريغوروفيتش رئاسة لجنة التحكيم التي تضم أعضاء أجانب ضمنا.

يذكر أن قناة "التليغرام" التابعة لوزارة الثقافة الروسية أفادت بأن ما يزيد عن 140 شخصا قد شاهدوا في 3 يونيو البث المباشر لمراسم افتتاح المسابقة وعروض يومها الأول.

جدير بالذكر أن وزارة الثقافة الروسية هي جهة مؤسسة للمسابقة، أما إجراؤها فتولته مؤسسة "روسكونسيرت" الموسيقية الروسية.

المصدر: تاس