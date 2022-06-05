المطرب اللبناني زياد برجي يتعرض لحادث سير أثناء تصويره أغنية (فيديو)

تعرض المطرب اللبناني زياد برجي مساء يوم الأحد لحادث سير أثناء تصويره إحدى أغانيه، ونقل إثر ذلك إلى المستشفى.

وقالت مصادر مقربة من المطرب اللبناني، إنه خرج من المستشفى بعد تلقيه العلاج المناسب، كما أن حالته أصبحت أفضل الآن، مضيفة أن إصابته كانت عبارة عن رضوض وجروح سطحية، وسمح له الأطباء بالخروج من المستشفى ولكنه سيبقى في المنزل لعدة أيام دون حركة.

وتعد هذه المرة الثانية، التي يتعرض فيها الفنان برجي، لحادث أثناء تصوير عمل فني، ففي العام 2013، تعرض لحادث أثناء تصويره مشاهد من مسلسل "حبيب ميرا".

المصدر: RT