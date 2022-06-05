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مصر.. مصدر مقرب من الفنان محمد الشقنقيري ينفي انفصاله عن عارضة الأزياء رحيل ذكرى

الثقافة والفن

مصر.. مصدر مقرب من الفنان محمد الشقنقيري ينفي انفصاله عن عارضة الأزياء رحيل ذكرى
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نفى مصدر مقرب من الفنان المصري محمد الشقنقيري ما نشرته عارضة الأزياء رحيل ذكري عن انفصالها عن الفنان بعد زواج دام لفترة طويلة.

وأكد المصدر لـ"القاهرة 24"، وجود أن "هناك علاقة تجمعه بعارضة الأزياء من الأساس، وذلك بعد نشرها العديد من الفيديوهات والصور التي تجمعهما وإعلانها انفصالهما".

وقال المصدر، إن "الفتاة منتحلة شخصية زوجته الحقيقية، وهو لا يعرفها ولم يقابلها في حياته، والصور التي نشرتها عبر حسابها مزيفة، كما أنه تقدم بشكوى لنقابة المهن التمثيلية ضدها".

وأثارت عارضة الأزياء رحيل ذكري الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت مقطع فيديو يضم عددا كبيرا من الصور التي تجمعها بالشقنقيري، وزعمت أنها كانت متزوجة منه ولكنهما انفصلا الأحد.

المصدر: "القاهرة 24"

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