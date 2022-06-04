أحمد حلمي يدعم نجم كرة القدم محمد صلاح عبر أغنية "بص الحركة دي"

نشر الفنان المصري أحمد حلمي فيديو عبر صفحته على "فيسبوك" لكليب أغنية "بص الحركة دي" من فيلمه "واحد تاني"معددا إنجازات النجم محمد صلاح في الدوري الإنجليزي خلال سنواته الأخيرة.

واكتفى حلمي بالتعليق على الفيديو "حتى بص الحركة دي" وبـ الإشارة إلى حساب اللاعب المصري محمد صلاح على "فيسبوك" في رسالة دعم له بعد خسارة فريقه ليفربول في نهائي دورى أبطال أوروبا في نسخته الأخيرة أمام فريق ريال مدريد الإسباني.

وتفاعل محبو صلاح مع الفيديو، وأشار البعض إلى أهمية دعم مشاهير أبناء البلد في مصر والعالم، ورغم خسارة فرق ليفربول في المباراة الاخيرة أمام ريال مدريد دعم المصريون صلاح على مواقع التواصل الاجتماعي وأشادوا بأدائه الاحترافي والعالي في اللعبة والتي كانت مصدر فخر على حد قول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وانتشر تريند رقصة أغنية "بص الحركة دي" في العالم العربي من فيلم واحد تاني للممثل أحمد حلمي، وشارك العديد من المشاهير في التريند وقدموا رقصات تحدوا بها حلمي.

ويذكر أن فيلم "واحد تاني" الذي بدأ عرضه في دور السينما العربية، بعد شهر مضان المبارك أثار جدلا واسعا حول تطرقه إلى موضوع المثلية الجنسية بحسب بعض الناقدين، وحقق إيرادات عالية في شباك التذاكر.

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المصدر: RT+Social media