مصر.. الشاعر ناصر دويدار يعتذر عن تصريحاته بشأن أم كلثوم

اعتذر الشاعر وعضو مجلس إدارة اتحاد الكتاب المصري، ناصر دويدار، عن تصريحاته بحق كوكب الشرق أم كلثوم، التي قال فيها إنها كانت على علاقة بـ 11 رجلا.

وقال دويدار في مداخلة هاتفية: "هل يعقل لشخص مثلي بالضئالة والإسم والحجم أني أغلط في رمز من رموز مصر، وطنية وعبقريو عظيمة ساعدت مصر في الأزمات".

وأضاف: "هناك الآن مشكلة تم خلقها من قبل وسائل التواصل الإجتماعي والفراغ العاطفي لدي المصريين بداية من فترة الثمانينات"، معقبا: "احنا لدينا رموز وتلك الرموز بدأت تمشي حتي إتفاقية كامب ديفيد ثم دخلنا فترة الثمانينات وحدثت إشكالية كبري فى الأغنية المصرية.. والدراما أيضا والسينما والمسرح".

وتابع أنه لديه 3 أولاد أكبرهم 29 سنة، وأصغرهم يدرس في الجامعة، مشيرا إلى أنه تعرض للشتائم والسب على السوشيال ميديا، وهو حزين من ذلك.

وكان دويدار قد وصف أم كلثوم بأنها موالدية، وقال إنها كانت تستغل حب وإخلاص الشعراء لها، وأنها صاحبت 11 رجلا.

وعلى الفور أثارت هذه التصريحات غضب جمهور ومحبي كوكب الشرق، وأصبح هذا الأمر حديث مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، الذين هاجموا دويدار بشدة بسبب تصريحاته المسيئة لكوكب الشرق.

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وأصدرت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، بيانا بشأن واقعة الشاعر والكاتب ناصر دويدار، تعلن من خلاله بدء التحقيق في هذه الواقعة، وتؤكد فيه تقديرها لتاريخ كوكب الشرق، وعدم قبولها الإساءة لأم كلثوم والتطاول عليها.

فيما أكدت جيهان حفيدة أم كلثوم، أن الأسرة بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لاتخاذ عقوبة رادعة ضد هذا الكاتب، الذي أساء لكوكب الشرق وأسرتها.

المصدر: "صدى البلد"