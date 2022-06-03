حاكم دبي يضع الأساس القانوني لـ"مجلس دبي للإعلام"

أصدر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قانونا بتأسيس "مجلس دبي للإعلام"، بهدف توحيد الجهود الإعلامية بالإمارة، وتبني رؤية شاملة واستراتيجية فاعلة محليا وإقليميا ودوليا.

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ومن أهداف هذا المجلس أيضا "تطوير استراتيجية الإعلام لتعزيز مكانة دبي الإعلامية لتصبح مركزا رياديا على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية".

وفي الشأن ذاته، أصدر محمد بن راشد آل مكتوم مرسوما بتعيين الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسا لمجلس دبي للإعلام، ومرسوما آخر بتشكيل مجلس دبي للإعلام برئاسة "الشيخ أحمد بن محمد وعضوية كل من: منى غانم المرّي، نائبا للرئيس والعُضو المُنتدب، وهالة يوسف بدري، ومالك سلطان آل مالك، وعبدالله حميد بالهول، ويونس عبدالعزيز آل ناصر، وأمل أحمد بن شبيب، وعصام عبدالرحيم كاظم، ومحمد سليمان الملا، إضافة إلى أمين عام مجلس دبي للإعلام، وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمُدَد مُماثِلة".

المصدر: الخليج