الممثل الأمريكي بيل كوسبي يواجه تهمة جديدة بالاعتداء الجنسي

يواجه الممثل الأمريكي بيل كوسبي تهمة جنسية جديدة، وذلك بعد أقل من عام على خروجه من السجن.

وتتهم المدعية جودي هوث (64 عاما)، الممثل البالغ من العمر 85 عاما، بالاعتداء الجنسي عليها عندما كان عمرها 16، في لوس أنجلوس عام 1975، في بيت مؤسس مجلة "بلاي بوي" الإباحية.

وهذه من بين آخر القضايا الجنسية التي رفعت على كوسبي، الذي نفى التهمة الموجة له، ولا يتوقع أنه سيحضر جلسة المحاكمة وفق محاموه.

وتدعي هوث، في شكواها المرفوعة، أن الحادثة وقعت وهي بعمر 16 عاما، والتقت حينها كوسبي في حديقة عامة، في لوس أنجلوس، حيث كان يصور فيلما.

وتقول إنه أعطاها مشروبا كحوليا كمشاركة "في لعبة ما"، ثم أخذها إلى بيت بلاي بوي، ثم أدخلها إلى غرفة نوم، وأرغمها على ممارسة الجنس معه.

واعترف المحامون المدافعون عن كوسبي بأنه التقى هوث وأنه فعلا ذهب معها إلى بيت "بلاي بوي"، ولكنهم ينفون وقوع أي اعتداء جنسي.

المصدر: وكالات