عمرو دياب يصدر بيانا تحذيريا بخصوص نوع من الأعمال والإعلانات

أصدر المستشار القانوني للفنان المصري، عمرو دياب، بيانا حذر فيه من استخدام اسم الفنان وعلامته التجارية، هو وشركة "ناي فور ميديا"، في أي مشروعات استثمارية أو تجارية.

إقرأ المزيد

وفي بيان صادر عن مكتبه، قال المحامي أشرف عبد العزيز، المستشار القانوني للنجم عمرو دياب: "يعلن ويحذر مكتب أشرف عبد العزيز، محامي الفنان الميغا ستار، عمرو دياب، وشركة "ناي فور ميديا"، من استخدام علامات تجارية مملوكة للفنان، أو اسمه، في أعمال تجارية لا تخصه، وأن ثمة أشخاص يدعو زيفا أنها صادرة عن الفنان أو الاشتراك فيها".

وتابع البيان: "نوصي بشدة أن يتوخى الأشخاص الحذر الشديد، فيما يتعلق بهذه الأعمال والإعلانات، عن فتح كافيهات بالإسكندرية ودمنهور والقاهرة، ونود التحذير من هذه الأنشطة الاحتيالية باستخدام اسم الفنان، وجار اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال عمليات الاحتيال والنصب التي تستخدم العلامات التجارية المملوكة للفنان عمرو دياب وشركة ناي المحمية بقوانين الملكية الفكرية".

المصدر: "الوطن"