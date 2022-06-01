مسلمون من الشيشان يطالبون بحظر حفلات فنان روسي في أنحاء القوقاز لرقصه على الصليب

طالب زعيم حركة "بيتنا مدينة غروزني" الشيشانية، سيف الدين غوتشيغوف، بحظر حفلات المغني الروسي المعروف، فيليب كيركوروف، بجميع أنحاء منطقة القوقاز، بسبب رقصه وغنائه على الصليب.

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ويذكر أن المغني كيركوروف كان قد صعد على ديكور مسرحي يجسد الصليب أثناء أدائه أغنية "ماريا ماغدالينا".

وأكد سيف الدين أن المسلمين يدافعون عن إخوانهم المسيحيين الأرثوذكس، لأن الأخيرين دافعوا بدورهم عن النبي محمد من سخرية رسامي الكاريكاتير، ووقفوا إلى جانب العالم الإسلامي.

وقد ناشدت حركة "بيتنا مدينة غروزني" الشيشانية بالفعل المسؤولين من وزارة الثقافة بالمنطقة، وبعثت برسالة إلى حاكم إقليم ستافروبول، تطلب منه حظر الحفلات الموسيقية للفنان المذكور. وكانت مدينة كيسلوفودسك قد قررت هي الأخرى إلغاء حفل للفنان بسبب شكاوى من السكان المحليين.

المصدر: خدمة الأخبار العامة OSN