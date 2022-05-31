الفنان المصري محيي إسماعيل: أنا أفضل من آل باتشينو

قال الفنان المصري، محيي إسماعيل، إنه أفضل من الممثل الأمريكي آل باتشينو، خاصة أنه يعمل في جو سيء ومع ذلك يبدع، حسب قوله.

وخلال ندوة أعقبت توقيع روايته "جراح النفوس" في ساقية الصاوي بالزمالك، تحدث إسماعيل عن معاناته في بداياته بمجال التمثيل، وعن تجربته في عالم الكتابة، وقال إن لديه عددا من الروايات التي وصفها بأنها "عالمية" وأضاف أنه يحتاج منتجا وممولا لتحويلها إلى أفلام سينمائية.

وقال إسماعيل إن ما يكتبه، وما يمثله، يُعد بمنزلة "المراجع" وأنه ليس بحاجة إلى من يقيّمه.

وأضاف: "أنا جيت الحياة أسيب بصمة وأمشي، وأنا عالمي وحتى لو كنت مغرور، وقعدت 50 سنة أحفر في الصخر عشان أعمل مدرستي النفسية، وأنا ملك السيكودراما".

وتحدث إسماعيل عن معاناته مع الاكتئاب، وقال إنه ومنذ 4 سنوات عانى من "اكتئاب شديد جدا بسبب العبث في الوسط الفني والفوضى العارمة".

وأشار إلى أن لديه "تراكمات كتير تجاه مجتمعي"، وأنه سيحولها إلى رواية أدبية، وأنه يكتب فيها ويراجع "لحد ما تظبط، وبتاخد فترة طويلة".

المصدر: "القاهرة 24"