 
مباشر

روبي المصرية تثير جدلا في تونس.. وهذا ما تقاضته من أجل الصعود على المسرح!.. (فيديو)

الثقافة والفن

روبي المصرية تثير جدلا في تونس.. وهذا ما تقاضته من أجل الصعود على المسرح!.. (فيديو)
INSTAGRAM
الفنانة المصرية روبي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t57v

أثار حفل الفنانة المصرية روبي في مدينة سوسة التونسية جدلا في البلاد، وذلك لأن حضورها تسبب بانسحاب الفنان التونسي نوردو من الحفل.

وكتب الإعلامي التونسي سمير الوافي على "فيسبوك": "المواطنة المصرية روبي التي تدّعي الغناء والتي انسحب بسببها نوردو مؤخرا من حفل كان شريكها فيه في سوسة...احتجاجا على تقزيمه وإهانته في الأفيش...غنت في ذلك الحفل بدون نوردو وقبضت خمسين ألف دولار مقابل ما يشبه الغناء (أكثر من 150 ألف دينار)".

وأضاف أنها اعتلت المسرح "عند الساعة الرابعة صباحا حين أصبح الوعي بحضورها ضعيفا واستبلاه الجمهور أسهل... ورغم أنها في مصر تكاد تصبح موضة قديمة ورخيصة ومتروكة... فإنها في تونس حظيت بمعاملة النجمة الكبيرة ماديا ومعنويا وجماهيريا... وتمت التضحية بكرامة مغني تونسي شاب وناجح من أجلها... ولم يفهم أحد وهي على الركح (المسرح) هل هي راقصة تغني أم مغنية ترقص".

وتابع: "من سيفهم شيئا في حفل صاخب على الساعة الرابعة صباحا ومن سيميز بين الديك والحمار !!!؟؟".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا