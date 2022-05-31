روبي المصرية تثير جدلا في تونس.. وهذا ما تقاضته من أجل الصعود على المسرح!.. (فيديو)

أثار حفل الفنانة المصرية روبي في مدينة سوسة التونسية جدلا في البلاد، وذلك لأن حضورها تسبب بانسحاب الفنان التونسي نوردو من الحفل.

وكتب الإعلامي التونسي سمير الوافي على "فيسبوك": "المواطنة المصرية روبي التي تدّعي الغناء والتي انسحب بسببها نوردو مؤخرا من حفل كان شريكها فيه في سوسة...احتجاجا على تقزيمه وإهانته في الأفيش...غنت في ذلك الحفل بدون نوردو وقبضت خمسين ألف دولار مقابل ما يشبه الغناء (أكثر من 150 ألف دينار)".

وأضاف أنها اعتلت المسرح "عند الساعة الرابعة صباحا حين أصبح الوعي بحضورها ضعيفا واستبلاه الجمهور أسهل... ورغم أنها في مصر تكاد تصبح موضة قديمة ورخيصة ومتروكة... فإنها في تونس حظيت بمعاملة النجمة الكبيرة ماديا ومعنويا وجماهيريا... وتمت التضحية بكرامة مغني تونسي شاب وناجح من أجلها... ولم يفهم أحد وهي على الركح (المسرح) هل هي راقصة تغني أم مغنية ترقص".

وتابع: "من سيفهم شيئا في حفل صاخب على الساعة الرابعة صباحا ومن سيميز بين الديك والحمار !!!؟؟".

المصدر: RT