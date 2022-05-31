أليسا تطلق مبادرة جسور لدعم المساواة

أطلقت الفنانة اللبنانية أليسا، من الأردن، مشروعا مشتركا بين "الإسكوا" والأمم المتحدة بعنوان "جسور" لدعم المساواة بين الشباب في العالم العربي.

ومبادرة "جسور" هي مبادرة إقليميّة تهدف للحد من أوجه عدم المساواة في المنطقة العربية عبر إيجاد فرص عمل للشباب وتحسين مهاراتهم وتيسير تدريبهم لشَغل الوظائف المناسبة.

وقالت اليسا، وهي الوجه الإعلامي الداعم للمبادرة، إنها لم تستغرب هذا التعاون مع "الاسكوا" في هذه الحملة فهي اعتادت أن تدعم الشباب والنساء في أعمالها، مشيرة إلى أنها تمثل بلد يشكل أكبر أوجه عدم المساواة وهو يواجه أكبر أزمة اقتصادية عرفها التاريخ".

I am glad to announce that I will be the advocate public figure of Jousour for the next 2 years with @UNESCWApic.twitter.com/IpVh0ofLjQ — Elissa (@elissakh) May 31, 2022

وأعربت عن صدمتها من أرقام البطالة في العالم العربي، مؤكدة أنها ستعمل خلال العامين المقبلين مع الحملة لإيجاد فرص جديدة.

وأشارت إلى أنها تأتي من بلد فيه أشخاص كثيرة تحت الخط الفقر بالكاد يجنون ما يقارب الـ2 دولار يوميا للعيش، لكنها ترى فيه مواهب وقدرات كبيرة وقصص نجاح كانت هي واحدة منها.

المصدر: RT