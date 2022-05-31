 
مباشر

أليسا تطلق مبادرة جسور لدعم المساواة

الثقافة والفن

أليسا تطلق مبادرة جسور لدعم المساواة
الصورة من "انستغرام"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t551

أطلقت الفنانة اللبنانية أليسا، من الأردن، مشروعا مشتركا بين "الإسكوا" والأمم المتحدة بعنوان "جسور" لدعم المساواة بين الشباب في العالم العربي.

ومبادرة "جسور" هي مبادرة إقليميّة تهدف للحد من أوجه عدم المساواة في المنطقة العربية عبر إيجاد فرص عمل للشباب وتحسين مهاراتهم وتيسير تدريبهم لشَغل الوظائف المناسبة.

وقالت اليسا، وهي الوجه الإعلامي الداعم للمبادرة، إنها لم تستغرب هذا التعاون مع "الاسكوا" في هذه الحملة فهي اعتادت أن تدعم الشباب والنساء في أعمالها، مشيرة إلى أنها تمثل بلد يشكل أكبر أوجه عدم المساواة وهو يواجه أكبر أزمة اقتصادية عرفها التاريخ".

وأعربت عن صدمتها من أرقام البطالة في العالم العربي، مؤكدة أنها ستعمل خلال العامين المقبلين مع الحملة لإيجاد فرص جديدة.

وأشارت إلى أنها تأتي من بلد فيه أشخاص كثيرة تحت الخط الفقر بالكاد يجنون ما يقارب الـ2 دولار يوميا للعيش، لكنها ترى فيه مواهب وقدرات كبيرة وقصص نجاح كانت هي واحدة منها.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا