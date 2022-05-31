موسكو تحتضن منتدى سينمائيا بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الاتحاد السوفيتي

شهدت دار السينما "خودوجستفيني" بموسكو الثلاثاء 31 مايو افتتاح المنتدى السينمائي "لن أنسى أبدا صديقا من موسكو".

وذلك بمناسبة حلول الذكرى المئوية لتأسيس الاتحاد السوفيتي. وسيفتتح المنتدى بعرض فيلم وثائقي عن السينما الأذربيجانية.

وحضر مراسم افتتاح المنتدى المُخرجون السينمائيون المعروفون والممثلون والأدباء والفنانون، وبينهم نجوم السينما السوفيتية يفغيني غيراسيموف، ليودميلا تشورسينا، سفيتلانا توما، لاريسا لوجينا، أليكا سميخوفا، ألكسندر غاليبين وغيرهم.

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وقد تولت شبكة عرض الأفلام "موسكينو" عقد المنتدى الذي ستقام فعالياته في الفترة ما بين 31 مايو الجاري و11 ديسمبر المقبل حيث ستتاح للجمهور فرص لمشاهدة الـ15 فيلما السوفيتية، وبينها "الإبرة" (1988) من إخراج رشيد نوغمانوف، "كوريدا"(1982) من إخراج أولاف نيلاتد، "المدرس الأول" (1965) من إخراج أندريه كونتشالوفسكي، " الغابات الحمراء" (1966) من إخراج أميل لوتيانو وغيرها.

وأشار المكتب الصحفي للشبكة السينمائية إلى أن الغاية من عقد المنتدى هي تطوير التعاون الثقافي المثمر بين الجمهوريات السابقة للاتحاد السوفيتي وإطلاع المشاهد المعاصر على روائع أفلام الحقبة السوفيتية.

المصدر: تاس