شيرين عبد الوهاب تنفي عودتها مرة أخرى لحسام حبيب في "السر"

تفاعلت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب مع متابعيها على "انستغرام" عن طريق فقرة طرح الأسئلة، التي سعت من خلالها الإجابة على عدة أسئلة طرحت عليها.

وعلقت شيرين على أنباء عودتها لطليقها المطرب حسام حبيب خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث أجابت شيرين على أحد أسئلة متابعيها عبر خاصية الستوري قائلة: "أساس الجواز والطلاق الإشهار، لو كنت رجعت كنت هقول".

وفي تعليق على كلام إحدى المتابعات بأن شيرين عادت للفنان حسام وشائعات حملها منه، ردت شيرين "الله يهديكي أنا ليه اعمل كده في السر".

وعن سؤال أحد المتابعين لها إذا كانت تفكر بالإرتباط والزواج مرة أخرى أجابت شيرين: :في الوقت الحالي لا".

وأثارت شيرين الجدل بتصدر أخبار حياتها الشخصية بشكل دائم لتريند مواقع التواصل الاجتماعي، وردت شيرين أنها لا تتكلم عن مشاكلها أمام عموم الناس ولكن أخبارها تنتشر فجأة.

وتصدر اسم النجمة شيرين التريند في الفترة الماضية بعد حادثة تقدمها ببلاغ ضد طليقها الفنان حسام حبيب، حيث اتهمته بسبها وتهديدها وابنتيها بسلاح ناري.

المصدر: RT+Social media