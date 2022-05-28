فيلم "مثلث الحزن" يفوز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان

فاز فيلم المخرج السويدي روبن أوستلوند الإجتماعي الساخر "مثلث الحزن" (triangle of sadness) يوم السبت بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي الـ75.

كما اختارت لجنة التحكيم بالمهرجان النجم الكوري سونغ كانغ هو، كأفضل ممثل عن أدائه في فيلم "بروكر" للمخرج الياباني هيروكازو كوري- إيدا.

وتدور قصة الفيلم حول عائلة كورية تبحث عن أسرة لطفل تخلى عنه أهله.

وذهبت جائزة أفضل ممثلة إلى الممثلة الإيرانية زار أمير إبراهيمي عن أدائها لدور صحفية في فيلم "هولي سبايدر" للمخرج علي عباسي، وهو فيلم مثير عن جريمة حقيقية لقاتل يستهدف عاهرات في مدينة مشهد.

ولم يسمح بتصوير الفيلم في إيران، وصور بدلا من ذلك في الأردن.

وقالت إبراهيمي عند استلام الجائزة إن الفيلم يصور "كل شيء يستحيل عرضه في إيران".

واختارت لجنة تحكيم مكونة من تسعة أعضاء أصحاب الجوائز، برئاسة الممثل الفرنسي فينسان ليندون.

المصدر: أ ب