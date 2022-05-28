فنانة مصرية تثير جدلا واسعا بعد إطلاقها وصفا على الكويت

شن مدونون هجوما لاذعا على الفنانة المصرية المقيمة في الكويت، هبة الدري، عقب ظهورها بمقطع فيديو وهي تردد أغنية تعريفية بالشخص، أشارت خلالها إلى دولة الكويت ووصفتها بـ"المحافظة".

وظهرت الدري في مقطع الفيديو الذي تداوله نشطاء وحسابات معنية بأخبار المشاهير، وهي تتمايل على أغنية "دا اسمي الثلاثي بالكامل"، الأغنية التي تشير بكلماتها إلى تفاصيل حول هوية وموطن الشخص، والتي حرص كثير من مشاهير "تيك توك" على تطبيق مقاطع فيديو على كلماتها.

وأشارت الدري في الأغنية إلى عمرها ودراستها وعملها وبرجها وموطنها الأصلي الذي تنحدر منه والدولة التي تسكن فيها وهي الكويت، إلا أنها أساءت التصرف في هذا الموضع بالتحديد وفق ما ذكره النشطاء عقب ذكر اسم الكويت وإرفاقه بكلمة "محافظة" التي تأتي في سياق الأغنية.

وانهالت التعليقات الناقدة ضد الفنانة الدري، التي طالب النشطاء في كثير منها بتفسير ما قصدته الفنانة بهذه المفردة وتقديم اعتذار شخصي منها.

#هبه_الدري

اذا ما تقصدين طلعي وتكلمي للشعب الكويتي ومره ثانيه انتبهي شتقدمين اقري كل شي تر مو كل امر يتطوف‼️

واذا تقصدين فلازم المعنيين يشوفون شغلهم باي شيء يمس سيادة الدول🔴#الكويت

دوله لها سياده مو محافظه🇰🇼

‼️الشرهه على الي كودهم عندنا وياب منتجاتهم لذلك بيعتبرونها محافظه لهم pic.twitter.com/soS0UjXXbY — ا. منى البغلي (@MunaAlbaghli) May 28, 2022

#هبه_الدري مطلوب منج تفسير !! شلون الكويت صارت محافظة ؟! ليش ما ذكرتي محافظتك اللي في مصر ؟! هل الكويت جزاءها تستصغرينها و انتِ تعلمين ان الملايين يتابعون وممكن هالفكره تنغرس في عقول الكثيرين — 🇰🇼إيمان الدرويش (@emanaldarwish) May 28, 2022

#هبه_الدري

اللي قاعدين يقولون ان مو قصدها

شدراكم انه مو قصدها؟

داخلين بنيتها ؟؟

خلاص بسكم طايح حظ.

خلتطلع وتعتذر عن الفيديو و تمسحه و لا تدخّل الكويت مره ثانيه ب ڤيديواتها التافهه. — سِدْره 🌳 (@ruaa369) May 28, 2022

تكفون شعب #الله المختار الشقيقه احنا #الكويتيين نتحلطم على فيديو #هبه_الدري من فيديو المفروض كانت تنتبه على الكلمه كون انها مشهوره … #انتوا اي #انتوا شكو تعلقون ان الكويتيين عنصريين … مالكم شغل فينا اشوف موقفكم مع هيا شعيبي والسب والطنازه الي قلتوا عنها مع انها اعتذرت … — 🇰🇼〇ᗰ ᗩᗷᗪᘮᒪᒪᗩᕼ🇰🇼 (@om_abdullah6577) May 28, 2022

ودفعت تلك الانتقادات الفنانة هبة للرد، حيث أبدت دهشتها من الهجوم الواسع الذي تعرضت له، وقالت إن "الأغنية قديمة وقامت بتطبيقها على الفيديو، وإنها قصدت بمحافظة الكويت عاصمة الكويت وهي مدينة الكويت ولم تقصد أن دولة الكويت هي محافظة".

وخرجت الدري في مقطع فيديو عبر حسابها على "سناب شات"، وأكدت أن "القضية أخذت أكبر من حجمها، وطالبت من هاجمها بقسوة بالتروي قليلاً وعدم الدخول في النوايا".