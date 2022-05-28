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فنانة مصرية تثير جدلا واسعا بعد إطلاقها وصفا على الكويت

الثقافة والفن

فنانة مصرية تثير جدلا واسعا بعد إطلاقها وصفا على الكويت
Globallookpress Asad
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شن مدونون هجوما لاذعا على الفنانة المصرية المقيمة في الكويت، هبة الدري، عقب ظهورها بمقطع فيديو وهي تردد أغنية تعريفية بالشخص، أشارت خلالها إلى دولة الكويت ووصفتها بـ"المحافظة".

وظهرت الدري في مقطع الفيديو الذي تداوله نشطاء وحسابات معنية بأخبار المشاهير، وهي تتمايل على أغنية "دا اسمي الثلاثي بالكامل"، الأغنية التي تشير بكلماتها إلى تفاصيل حول هوية وموطن الشخص، والتي حرص كثير من مشاهير "تيك توك" على تطبيق مقاطع فيديو على كلماتها.

وأشارت الدري في الأغنية إلى عمرها ودراستها وعملها وبرجها وموطنها الأصلي الذي تنحدر منه والدولة التي تسكن فيها وهي الكويت، إلا أنها أساءت التصرف في هذا الموضع بالتحديد وفق ما ذكره النشطاء عقب ذكر اسم الكويت وإرفاقه بكلمة "محافظة" التي تأتي في سياق الأغنية.

وانهالت التعليقات الناقدة ضد الفنانة الدري، التي طالب النشطاء في كثير منها بتفسير ما قصدته الفنانة بهذه المفردة وتقديم اعتذار شخصي منها.

ودفعت تلك الانتقادات الفنانة هبة للرد، حيث أبدت دهشتها من الهجوم الواسع الذي تعرضت له، وقالت إن "الأغنية قديمة وقامت بتطبيقها على الفيديو، وإنها قصدت بمحافظة الكويت عاصمة الكويت وهي مدينة الكويت ولم تقصد أن دولة الكويت هي محافظة".

وخرجت الدري في مقطع فيديو عبر حسابها على "سناب شات"، وأكدت أن "القضية أخذت أكبر من حجمها، وطالبت من هاجمها بقسوة بالتروي قليلاً وعدم الدخول في النوايا".

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