مصر.. المهن التمثيلية تكشف حقيقة مقاضاتها غادة إبراهيم بعد أزمة جنازة سمير صبري

كشفت نقابة المهن التمثيلية في مصر حقيقة رفع قضية ضد غادة إبراهيم من أجل مقاضاتها بسبب إثارة البلبلة في جنازه الفنان سمير صبري.

ونفى أشرف طلبة، سكرتير عام نقابة المهن التمثيلية، في حديث لـ"القاهرة 24" الشائعات التي ترددت خلال الساعات الأخيرة، عن رفع قضية ضد غادة إبراهيم من النقابة، مضيفا أن "تولى مستشار من مجلس الدولة التحقيق مع الفنانة وما زال الوضع كما هو عليه، ولم يتم إصدار أي قرارات تجاهها".

يذكر أن الفنانة غادة إبراهيم، تم إيقافها عن العمل وتحويلها للتحقيق، بعد إثارتها للجدل في جنازة الفنان سمير صبري، واتهامها لشخصين بإهانتها ومنعها من صعود الأتوبيس المخصص لنقل المتجهين إلى الإسكندرية لدفن جثمان الراحل.

المصدر: "القاهرة 24"